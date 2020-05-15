有鄉民指出，一些私立大學「就算裸考也能上」，文化大學教務長方元沂深夜直接在臉書上，表示「註冊率一直維持九成左右」，狠狠打臉鄉民。（摘自方元沂臉書）

昨（15）日稻江科技暨管理學院突然宣布停辦，網路上開始熱議「文化跟真理這種老牌大學會倒嗎？」有鄉民指出，一些私立大學「就算裸考也能上」。話題升溫後，直接釣出文化校方出面回應，文化大學教務長方元沂深夜直接在臉書上，表示「註冊率一直維持九成左右」，狠狠打臉鄉民。

昨日在PTT八卦版上，一位網友表示，像輔仁、淡江、東吳、中原等大學「雖然分數不高，但還是要稍微讀一點點書才能上，應該不會太快倒閉。」但指出「文化跟真理大學呢？這兩間的分數好像真的是裸考都能上」，這種老牌但是分數很低的大學有可能會倒嗎？引起熱議，更釣出文大校方回應。

文化大學教務長方元沂於個人臉書發文首先表示，「看到鄉民的問卦時間點好敏感，感覺文大有點莫名躺槍，回文好刺激！心臟真的要強一點。」對於網友認為不倒關鍵在於「財力雄厚」，他表示，「不會倒」本該是私校辦學的基本承諾。對於在少子土石流中，文化大學還能屹立不搖站穩腳跟，以不倒翁姿態得到網友認証，其實感覺「很不錯」。

然而，方元沂指出，網友發文卻沒有付上最關鍵指標「註冊率」稍為有失偏頗，他直言「文大註冊率一直維持在9成左右以上，相當穩健，當然不會倒囉！」另外，他也對「文大錄取分數低」做出澄清，方元沂表示，文大因有62系所，是全國最多系所大學，所以熱門與冷門科系錄取分數差異很大，其實很多熱門科系的錄取分數並不低。

方元沂提到，「最近看到很多鄉民都會說自己的學校是學店，但學店或學殿（學術殿堂）與否，實在是取決於學生的讀書的態度和努力。高中沒有努力或失誤，不代表往後人生就失敗。有人把前段國立大學當學店混，也有人在私立大學逆轉人生。」更舉出自己的例子，他不但是文大校友，法律、大傳雙主修畢業，還出國念完碩博士學位。「在UIUC讀JD時，以全校top 10%的成績排名，爭取到在伊利諾州檢察官辦公室工作的機會，而後擔任紐約州律師。」

最後，方元沂坦言，「文大不乏菁英，更多畢業生憑著他們的實力成為台灣各個產業的社會中堅。」但也強調，「大學不能只負責培養尖端學者或企業菁英，社會有各種人力需求；不同屬性的大學，育才的目標和責任不同。」這群「中堅分子」，才是腳踏實地撐起台灣的人。雖然這幾天看到有學校退場，稍有不捨，但提醒大家不要太在乎「學店不學店」，大家要有信心。

(中時電子報)