3月底才於太康綠色隧道舉辦過摃檨仔活動的台南柳營區公所，17日又要邀遊客來採芒果，同時也為了義士路旁的「查畝營自行車道」參加「騎亮台灣」票選最讚亮點自行車路線催票。

柳營區義士路有一段長達4472公尺的綠色芒果隧道，種了1200 餘棵的土芒果樹，每到夏天常見遊客去摘撿芒果，柳營區近年來積極管理芒果隧道，改善路況，芒果樹出租招標時都特別與承包人簽訂特別條款，結合公益活動，特定路段與時間開放民眾採果。

繼上次摃檨仔醃芒果青義賣捐助太康社區長輩共餐，這次採果結合標得活動路段芒果樹的府城館公司的義賣活動，由台南鄉親蘇俊忠捐款20萬給台南北區及南區家扶中心，也歡迎來採果遊客自由捐助社區共餐費。

柳營區區長李宗翰表示，此次活動以「2020騎亮台灣-台南查畝營自行車道、採土檨仔樂活動」為主題，提高企業共襄盛舉做公益，吸引更多民眾走入柳營認識柳營，並提升柳營各其他觀光景點觀光人潮。

李宗翰說，「悠遊查姆營 綠色鄉村鐵馬行」自行車道工程，最主要在義士路綠色隧道結合糖鐵的自行車專用道，沿途不但綠意盎然，且有土芒果樹遮蔭，辦活動採土芒果時不但涼爽也呼吸到新鮮空氣，是最好戶外活動。

「查畝營自行車道」也是台南唯一推薦參加體育署推出的「騎亮台灣」票選最讚亮點自行車路線的自行車道，目前以些微票數落後基隆河自行車道，競爭進入拉鋸戰，李宗翰也邀大家親自走訪綠色隧道，感受查畝營自行車道的舒適，5月21日前每天都可以幫「查畝營自行車道」投下1票。

(中時 )