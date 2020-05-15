房地產「代銷天王」海悅國際總經理王俊傑今（15）日在中台灣代銷指標案「皇普莊園」衝上5成銷售率之後，表示其實今年房市受到衝擊沒預期中的大，主要還是要感謝新冠肺炎疫情，因為建商普遍房價沒有調漲，「不漲價，就是最好的抗疫價！」否則「一案開得比一案高！」市場就不是如此了。

王俊傑表示，總銷百億的中台灣指標大案「皇普莊園」，自一月下旬取得建照正式開賣迄今，已銷售並簽約的成數，已經破5成，每坪成交均價約26萬元上下，原本是25.5萬元，不同銷售率階段就是不同均價。

「皇普莊園」由於率先導入「Alfa safe 專利耐震系統」，讓住戶住得安全又安心，每戶徵標配「VAF專利正負壓淨流系統」，可以利用正負壓原理，有效將PM2.5等髒空氣排出，當層排氣工法及管道間逐層封閉的設計，還能阻止其他樓層住戶的油煙味和菸味飄入，種種特殊規劃設計，獨創中台灣，因此年初以來造成熱銷。

王俊傑表示，其實中台灣已形成產業聚落，這一波台商回流潮，最大受惠的是中部，台中有中科園區，擁有龐大的就業和住房需求，交通建設到位，相信不久後，台中市每坪一字頭房價，「即將被消滅！」面臨絕版。

談到一月底新冠肺炎爆發疫情以來對於房市的影響，王俊傑表示，房市真正受到影響的時間，只有二月底~三月初這兩個禮拜，還有敦睦艦隊爆發多名確診感染者當周，當時海悅周成交金額一度掉到10億元；但隨著零確診連續快一個月，現在周成交金額已經回到20億～25億元，幾乎已經回到正常水準。

目前「皇普莊園」正進入強銷，全案訴求低單、低總，「不二價」。

據現場銷售人員透露，全案基地面積達3,400坪，規劃8棟共920戶，已售客戶，最青睞2房產品。

另外，據悉全案也吸引不少投資置產客出手卡位。銷售人員指出，投資置產客佔已購客戶比重，約有半數，主要是地段好、區域內租屋需求穩定，以2房產品、不帶家俱和裝潢來說，區域租金行情可以租到每月1,8000元，若以總價近700萬來說，租金報酬頗受認同。

另外，最近主打的28坪規劃2+1房，總價698萬元、700萬元有找，也有不少客戶青睞。

(工商 )