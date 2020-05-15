全球首間「MAC模組化」病房，Modular Adaptable Convertible—可轉換模組，今（15）日在輔仁大學附設醫院亮相，核心技術來源是循環再生和材料研發領導品牌小智研發！該公司累積15年的再生材料升級，將建築及閒置空間在24小時內，變身為醫護使用的各類型病房，如加護病房、一般病房或隔離病房，並能依病房使用需求交互轉換。

小智研發有許多成功作品，其中之一是台北花博園區的諾亞方舟，由保特摹瓶拼出來的建築物。小智研發創辦人暨執行長黃謙智表示，和輔大醫院的合作，運用環保無毒的再生材料，協助抗疫，也為永續貢獻。

黃謙智說，剛完成的A輪募資，超額認購1千3百萬美元。感謝美商中經合集團領投、新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings）旗下蘭亭投資國際（Pavilion Capital International Pte Ltd）等所有股東強而有力的支持，讓小智研發能持續利用再生材料 升級改造。

美商中經合集團資深合夥人朱永光表示，「『永續』是一個必要長期且深入了解的議題。」中經合投資組合公司小智研發，正是最佳案例，把重製再生的概念，透過不同的形式推展，並實際應用至不同的領域。

(工商 )