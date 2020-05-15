中芯國際發佈的一季報顯示，期間營收為9.05億美元，較去年同期增長35.3%；淨利6416.4萬美元，較去年同期上漲422.8%。毛利率為25.8%，2019年同期為18.2%。5月14日，中芯國際收盤價為18.84港元/股，市值近1000億港元。同時，中芯國際還在財報中透露一個重要信息：中芯國際決定將資本支出上調11億美元至43億美元。增加的資本支出主要用於擁有多數股權的上海12吋晶圓廠的機器及設備，以及成熟製程生產線，這意味著接下來中芯將繼續擴大產能以及對營收保持信心。

在國產替代的浪潮之下，中芯國際的增長勢頭、即將回歸A股都為國內半導體產業帶來重要意義。除了資本平台的力量，從設計到製造、再到封測，國內半導體產業鏈之間的互動、協作也將更加緊密。

包括中芯國際在內，眼下半導體行業還面臨著外部環境的不確定性。由於美國對出口規則的收緊，國內部分企業收到了美國設備廠商的「信函」，在5月14日的業績說明會上，中芯國際聯合首席執行官趙海軍對此回應道，作為一家國際型公司，中芯國際一直保持和美國政府及產業鏈的順暢溝通，公司有完備的合規機制，並且長期承諾合法合規。

對於業績的增長，中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松表示：「由於市場需求和產品結構優於預期，公司創季度營收歷史新高，通訊、電腦與消費電子相關營收較去年同期成長，逐步增加市場份額。成熟製程平台產能滿載：攝像頭、電源管理、指紋識別、特殊存儲等相關應用需求強勁。先進製程研發與業務進展順利，持續拓展通訊、手機、汽車、消費電子相關領域。」

從產品應用來看，通訊產品營收占比最高，為48.9%，相比去年第四季度的44.4%增加了4.5%，通訊產品就包括了手機產品，這也可以反映今年一季度推出最多的5G手機品類對於晶片的需求在增加。

趙海軍就表示，國內今年首4個月生產的智慧手機當中，75%有5G晶片，而5G智慧手機並非只會搭載用上7奈米甚至5奈米這些暫時不在中芯製程範圍的中央處理器，其對射頻及電源管理晶片（PMU）的需求大得多，1部至少要有6塊，這會惠及150奈米及250奈米製程需求翻倍。而且現在5G手機的攝影像素動輒就達到4000萬、6000萬像素，其所需的CMOS圖像感應器自然也會更多，需求量是很大。他強調，5G技術帶動智慧手機市場擴大，客戶本身市場份額亦有增長，中芯亦能受惠。

再從地區來看，大陸和香港的營收占比最高，為61.6%，美國以25.5%排在第二，歐亞大陸以12.9%排在第三。其中值得注意的是，來自美國地區的營收占比雖然較去年同期減少了，但是較上一季仍有所增長。

最後從晶圓收入來看，收入占比最高的前三名分別是0.15/0.18微米（33.4%）、55/65奈米（32.6%）、40/45奈米（14.9%）。和2019年同期對比，55/65奈米占比提升最快，從21.8%增長為32.6%。

此外，14奈米今年正式量產供貨，一季度中，中芯國際最先進的14奈米收入占比為1.3%，相比2019年第四季度1.0%有所增長。今年其14奈米的產能也將繼續增長，此前，梁孟松曾表示，14奈米月產能將在今年3月達到4K，7月達到9K，12月達到15K。

近期，中芯國際量產了14奈米的麒麟710A晶片（用於榮耀PlayT4手機）的消息，被視為國產化的新突破。趙海軍表示，隨著技術不斷完善，客戶對中芯國際的14奈米給出了積極的反饋，該製程將繼續對標國際水平，明年14奈米營收占比將突破10%。

(中時電子報)