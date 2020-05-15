雄獅旅遊董事長王文傑（右二）在古寧頭北山播音牆聽取導覽說明。（金門縣府提供）

獅旅行社跨海赴金門踩點，走訪古寧頭北山海岸。（金門縣府提供）

國內疫情持續退燒，金門旅遊列車整裝待發，縣府觀光處今（15）日邀請雄獅旅行社跨海踩點，一起包裝以「來金門、類出國」為設計主軸的特色新遊程，搭配規畫中的海洋藝術季、老兵召集令和戰地一條街活動，拉出海島旅遊的新熱潮。

縣府觀光處主打營造「來金門旅遊，有出國fu」的旅遊氣氛，規畫系列島嶼特色旅遊體驗，在洋溢碉堡迷彩、古厝風情和海灘、陽光中，揮走防疫數月的沈悶陰影，迎來追逐海島之美，以及重溫戰地回憶的遊客。

雄獅旅遊集團高層一行人，今天在縣府觀光處副處長許績鑫導遊下 搭乘電瓶車遊覽古寧頭 第一線據點的播音牆、300年歷史蚵田和南、北山聚落的古蹟和軍事遺址，也走訪整齊有致的模範街，暢遊入選全台經典小鎮的后浦城區。

縣府說明規畫中的〈親子嘉年華〉、〈海洋藝術季〉、〈老兵召集令〉之戰地一條街等系列主題活動外，也將與國際知名品牌合作共推亮點旅遊，呈現金門觀光旅遊的多樣面貌。

雄獅黃信川總經理表示，金門觀光景點各具特色和魅力，將在協力推動安心出遊的前提下，也提供相對性的體驗新遊程，與縣府攜手開拓旅遊新出路。

(中時 )