台積電今（15）日閃電宣布，選定美國亞利桑那州蓋5奈米晶圓廠，將投入120億美元（約台幣3600億），預計於2021年動工、2024年開始量產。美媒指出，台積電赴美設廠不僅給美國總統川普面子，美方也可望鬆綁海外生產使用美國技術，讓大陸官方和華為鬆了一口氣。

台積電宣布赴美設廠後，美國國務卿蓬佩奧隨即透過推特表達歡迎，並表示台積電在美國投資120億美元，蓋全球最先進的5奈米製程晶圓廠，在大陸企圖獨霸先進技術與控制關鍵產業之際，這項投資案有助於強化美國的國家安全。

紐約時報報導，台積電決定赴美設廠，對要求美國企業撤陸返美建廠的川普來說，無疑是一場勝利。

知情人士透露，台積電答應設廠與美方有些交易，可能鬆綁海外生產產品使用美國技術的限制，這對北京和台積電大客戶華為是一大利多。此前，傳出美國將限縮海外製造產品使用美國技術比例從25%降至10%，如此一來將影響台積電供貨給華為。

台積電之所以受到美方關注，除了供應華為晶片外，戰鬥機所使用的可編程晶片和5G通訊晶片等，幾乎只有台積電獨家生產，難怪美國國防部一直擔憂美國本土缺乏安全可靠的先進晶片廠，如今在川普政府的壓力下，台積電終於決定赴美國投資建廠。

(中時電子報)