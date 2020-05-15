曾婦洗腎回家，鎖門後，突然一陣暈眩，暈倒在地上，員警到場拆玻璃門，入內救援。（台中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

曾婦洗腎回家，暈倒在地上，員警、救護人員到場救援，曾婦表示不用就醫，員警繼續陪伴，等到其家人返家。（台中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

剛洗完腎的曾姓婦人，回家後昏倒在地，鄰居在外發現報案，台中市警局霧峰分局萬豐派出所員警獲報到場，發現婦人門反鎖無法進入，經拆掉鋁門窗後，使得進入屋內，搖醒婦人，經救護人員檢查無礙，且曾婦不願就醫，待其家人返家後，員警才圓滿結束任務。

霧峰分局萬豐派出所所長萬仲翔及警員何宗智，14日下午接獲報案指有婦人倒在家中客廳，2分鐘後員警即到達現場，從外觀察曾婦倒在客廳地上，但門鎖著，不得其門而入，二人觀察後發現，可以將鋁門窗的玻璃門卸下就可進入。

二人齊心合力，將鋁玻璃門拆下後進入屋內，發現曾婦倒在客廳地上，旁邊的櫃子傾倒，物品散落一地，警方輕搖曾婦，曾婦醒了過來，並還可以經旁人扶持，坐到椅子上；曾婦表示，她才剛從醫院洗腎回來，一進家門將門上鎖後突然覺得重心不穩，一陣暈眩，想扶著旁邊的櫃子，不料櫃子也倒了，人也暈倒在地。

稍後，救護人員到場檢查其身體是否有異狀，而曾姓婦人也表示不願意就醫，但警方還是不放心讓婦人一人待在家中，於是聯絡其家人回家照護，一邊陪伴等到曾婦女兒到家後才放心離開。

霧峰分局呼籲大家，老人跌倒的風險隨年齡增加而上升，長者獨自在家時家人應經常電話問安或回家探視，街訪鄰居敦親睦鄰，居家關懷安全好生活。

(中時 )