上週中職熱門話題是富邦悍將3本土投手陳仕朋、江國豪、游霆崴的「護髮之戰」，3人打賭誰先發就要剃光頭，結果只有游霆崴落敗，昨日執行「落髮」，他坦言退場時相當失落，不過投捕搭盪林宥穎立刻義氣相挺說「哥陪你」，讓他心情輕鬆許多。

陳仕朋、江國豪兩人雙雙繳出先發好表現，不僅收下勝投更獲選單場MVP，不過游霆崴10日先發4局失7分退場，最後吞下敗投，昨日賽前在兩位好友操刀下變光頭，游霆崴笑說，「上次平頭是高三，4年前才有這髮型，以前頭髮變長教練就說要檢查，想到高中收假的感覺。」

游霆崴想起當天晚上先發表現，坦言退場後相當難過，「我那一場真的很難受，有點不知所措，林宥穎有看到我，他第一句就說『我陪你剪啦』，鼓勵我不要失志、繼續加油，『哥陪你』。後來心情有因為這樣比較放鬆一點。」

游霆崴強調退場後難過不是因為要剃光頭，「第一是沒投滿5局，造成牛棚負擔，再來是沒有拿到勝利，仕朋和國豪投這麼好，我沒接棒下去，比較在意這兩個點。」

剃了光頭後，游霆崴笑說頭上空空的，「現在隊友走過去就會摸一下，我現在也會摸花花前輩和智賢前輩。」談到下一次是否還要打賭，游霆崴說需要想一下，畢竟剃頭髮是滿重大的決定。

(中時 )