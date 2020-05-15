義竹鄉公所計畫執行16號道路拓寬工程，部分利害關係人為公有零售市場的居民。（張毓翎攝）

皮鞋店老闆說，當年父親是其中一位出資蓋市場的人。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所計畫執行16號道路拓寬工程，部分利害關係人為公有零售市場的居民，日前公所針對市場已公告「不續租」，引發住戶反彈，公所同意暫時先延長租約；15日開拓寬工程公聽會時，公所再次重申將「不續租」，因擔心居民安危才做出此決定。居民痛批，市場不是危樓，公所若仍是一意孤行，請拿出補償或安置措施。

鄉長黃阿家說，4年前建物經結構技師建議，需進行結構補強，此外也沒設置消防設備，總修繕金額過高，公所無力負擔，此外，每年需編列100多萬的預算管理，但實際營業攤位未達35％，沒有市場經濟效益，考量這次拓寬16號道路緊鄰市場，故藉此機會進行改造。

零售市場由攤商出資興建於1965年，但攤商僅有租用權，土地及建物產權為公所。在市場開髮廊店的老闆娘嘆，這間店是全家唯一的生計來源，去年才花40、50萬元整修內部，如今公所4月突然發出不續租公文，對住戶也沒有任何補償措施，要他們以後去哪裡生活？

另，鄉內唯一一間賣皮鞋的店也位在市場，黃姓老闆說，當年父親是其中一位出資蓋市場的人，建築管理法出來後，當時民風純樸，補登記時才由公所辦理，直言「公所當年是巧取，現在則是豪奪」，對當年出資興建的居民不公平。

更有住戶強調，4年前結構技師說，經初步目視檢查屋況良好，除少部分梁、柱有鋼筋鏽蝕及混凝土開裂現象外，其餘無明顯裂縫，並建議擴大柱及梁斷面，公所以「民眾安全」當理由不適當。

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(中時 )