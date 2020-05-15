台師大教授夏學理14日到台北地檢署，告發該校校長吳正己涉嫌偽造文書罪的登載不實，並質疑其聘任教師搞黑箱作業。對此台師大除了當天發出聲明稿，15日又進一步表示為維護校譽，將依法提出妨害名譽告訴，以正視聽。

夏學理指出，吳正己5月4日發出一份給校內各院所的書函，要求全校必須在「尚無員額」的情況下，對外徵才，並由校長審查、挑選後，再核給員額。這是以非法定組織對於人事案的決議來否定系所提出的人事員額請求，已經涉及登載不實，前立委盧修一的女兒盧佳君就是這樣被排除工作權，夏學理因此提出告發。

台師大當天則強調，聘任優秀師資人才關係全校長遠發展，因此學校基於國際化、學術表現等系所發展重點作為參考，但向來秉持尊重學術專業原則，招聘流程公平公正公開。

台師大15日進一步宣布，近來有心人士對該校教師聘任制度提出的批評，均屬不實指控、造謠抹黑，為維護校譽，校方將依法提出妨害名譽告訴，以正視聽。

台師大表示，該校聘任新進教師一切依法行政，是《大學法》規定的三級三審制，並無違法情事。此外，學校透過員額審查會議相關機制以強化師資，是依據該校民國95年4月12日第310次行政會議通過的「教學研究單位員額審核原則」，將學校教師及研究人員員額統一管理，以妥適運用全校教學研究人力。

員額審查先由院系所主管依系所發展方向，向校長說明聘人的需求；校長同意聘人需求後，系所公開徵求人選；最後召開員額審查會議，討論系所提供的名單，之後由系所啟動三級三審程序。

針對盧佳君聘任案，台師大表示盧博士專業能力佳，但因當初系所提出未來發展方向，與盧博士專長領域不符，因此員額審查小組退回員額申請，予以緩議，人事室也向系所加以說明。

(旺報 )