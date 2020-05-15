苗栗縣長徐耀昌〔右二〕15日下午偕同頭份市長羅雪珠〔右〕、苗栗縣議長鍾東錦〔左二〕等人視察頭份市永貞抽水站。〔謝明俊攝〕

頭份市永貞站抽水目前設有4部抽水機組，未來將增設2部機組。〔謝明俊攝〕

頭份市永貞抽水站是承接永貞大排排水。〔謝明俊攝〕

今年第一個颱風黃蜂目前已在菲律賓海域生成，並可能向北台灣方向移動，苗栗縣長徐耀昌15日下午專程前往頭份市永貞抽水站視察，抽水站已在4月18日完成汛期前年度保養，4部抽水機組都隨時可運作，徐耀昌並當場請廠商開機測試無誤，期勉抽水站適時發揮功用，維護市民安全。

頭份市永貞抽水站是苗栗縣內第一座大型抽水站，位在台1線中港溪畔，主要是承接永貞大排排水，抽往中港溪排放，防止頭份市工業路以南區域淹水，以及中港溪迴水情況發。

目前抽水站設有4部抽水機組，每組抽水機組每秒最大抽水量達7噸，4部齊發可每秒抽出28噸水，自抽水站在103年啟用以來，最大水量才啟用過2部機組，完全可以應付目前排水所需。

由於今年第一個颱風黃蜂已在菲律賓海域生成，並有往北移動，也就是往台灣方向移動的趨勢，因此，為了防範汛期到來，徐耀昌15日上午特別偕同苗栗縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠，在水利處長楊明鐃的陪同下，前往永貞抽水站視察設施整備狀況。

頭份市永貞抽水可有效防止中港溪水迴水至台1線沿線。〔謝明俊攝〕

徐耀昌回憶，過去他在擔任頭份鎮長期間，蘆竹湳以南區域，經常遇雨就積水，所以這個區域的治水問題，他一直非常注重。所以在立委任期積極爭取內政部營建署核撥經費興建抽水站，徹底改善當地排水不良問題。

永貞抽水站第一期工程設置4部抽水機組共花費2億3千多萬元經費，未來苗栗縣政府已向營建署再爭取1億2千萬元經費，完成第2期工程增設2部抽水機，將可滿足100年洪水線需求。

苗栗縣長徐耀昌視察頭份市永貞抽水站。（謝明俊攝）

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