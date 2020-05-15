全台疫情日漸好轉，民眾出門消費意願轉強，台北福華大飯店推出「超驚鴨 一泊二食住房專案」，3,999元住房內贈自助式早餐兩客及江南春烤鴨三吃一套，不論是台北輕旅行或是想品嘗五星櫻桃鴨，都很超值。

台北福華飯店全館餐廳更祭出消費滿1,688元贈住宿優惠券活動，客人享用各國美食的同時，再以最優惠的價格入住台北福華高級雙人房。

「掛爐烤鴨」為台北福華大飯店江浙餐廳「江南春」自開幕以來的招牌好味道，累積20多年的絕佳口碑，至今銷售上達10萬隻，保持著平均每年賣出4,000多隻烤鴨的好成績，即便是在3、4月等餐飲淡季中，單月仍為單廳創下500萬業績，就連墨西哥外交使節於任期屆滿離開台灣前，都不忘分享這掛爐烤鴨的魅力。

即日起至8月31日前預訂「超驚鴨 一泊二食住房專案」，客人即能享受到烤鴨三吃的美味，其中除了烤鴨捲餅及醬燒鴨骨兩大基本盤之外，還有相似日本握壽司的片皮滋飯糕，將干貝拌入的壽司飯帶著其鮮甜與獨特風味，用力壓製成型的過程使它更有嚼勁，最後放上少許芥末、切片起司與酥烤鴨皮，整道料理層次豐富、口感豐潤，看似突兀的組合，卻也成功跳脫傳統烤鴨三吃的框架，成為合併東西方食材的創新好滋味。若三人（含）以上入住此專案，除了能同桌共享美食之餘，再享房型升等至豪華雙床房。

台北福華飯店同間推出「饗1688。1688入住高級客房」餐飲滿額活動，台北福華擁有各國多樣的餐飲美饌任賓客選擇，從B1的經典台菜「蓬萊邨」、一樓的亞洲風味「彩虹座」及英式風格「七賢吧」、二樓的廣式料理「珍珠坊」及咖啡廳「麗香苑」、三樓的江浙招牌「江南春」、四樓的西式自助餐「花園大道」等共七間餐廳，只要您內用、外帶或外送單筆消費滿1,688元，即贈送台北福華大飯店1,688住宿優惠憑證，不到2,000元就能入住五星飯店的特權，優惠期限至6月30日，另贈送之住宿優惠憑證期限至7月17日。

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