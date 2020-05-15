在美國總統川普日前決定繼續封殺中國資通訊設備大廠華為、中興一年之後，據陸媒15日報導，美國商務部宣布，將華為的臨時許可再延長90天，推遲到2020年8月13日。

川普於2019年5月15日基於國家緊急狀態經濟權力法案簽署行政命令，宣布進入緊急狀態，禁止美企使用對國家安全具潛在風險企業的產品。雖未點名，但外界認為命令直指華為、中興等大陸5G巨頭。

路透報導，在美東時間2020年5月13日，川普宣布延長上述行政命令，從2020年5月15日起為期一年，該命令維持效力。

(工商 )