嘉義縣義竹鄉16號道路拓寬工程，將原有道路兩側拓寬到12公尺。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所開16號道路拓寬工程公聽會。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉公所為解決道路狹小問題，計畫辦理16號道路拓寬工程，因需徵收私有土地，影響土地所有人及利害關係人約185人，公所15日開公聽會時，反對住戶說「沒有必要性及公益性」；同意的人則表示，這為千載難逢、帶動經濟的機會。公所強調，此案用地取得僅為開闢道路，以促進地區發展，盼獲得民眾共識與支持。

義竹鄉16號道路拓寬計畫道路位於人口稠密區，東起縣道172線、西銜接縣道163線，長度約270公尺，公所計畫將原有道路兩側，從8公尺拓寬到12公尺，預計需用土地共105筆，其中私有地占94筆。公所指出，此計畫已核定2億2000多萬元的徵收費用，中央補助約6463萬元、嘉義縣政府補助1億3619萬元，公所籌編2000萬元。

周姓住戶說，這條路尖峰時段為上下班及學校上下課，其他時間人潮屈指可數，附近已有其他聯外道路，這裡根本不需要拓寬，此外，住戶多數為老人家，萬一拓寬後，大車來往穿梭，對居民安全更是一大威脅；蔡姓住戶說，為何不從路上的障礙物，如電線桿等地下化，頭頂上雜亂無章的電線，才是可能影響消防救災的因素。

同意的住戶說，拓寬道路可帶來人潮，居民生活型態也有正面提升效果；鄉長黃阿家說，當年公所須負擔徵收費用過高而中止，這次獲得縣府支持、同意補助經費，公所會持續與反對的住戶溝通，預計6、7月將辦理第2次公聽會，聽取鄉親意見作為未來設計及施工的依據。

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(中時 )