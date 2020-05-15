台灣新冠疫情控制得當，包括女壘、棒球、足球等聯盟賽事，自4月份逐步解封、揭開序幕，更讓台灣體壇成為國際關注焦點。即將邁入第2屆的射箭企業聯賽，也將在16日開幕。身為中華奧會主席以及凱撒飯店集團董事長的林鴻道，除了是企業聯賽的催生、推動者外，更親身投入、率領凱撒飯店射箭隊參與。

兩年前，林鴻道善用自身企業界人脈與影響力，讓射箭企業聯賽從初期的發想，到如今已經具有5隊企業隊以及1隊青年隊的規模。看到聯賽2年開打在即，林鴻道感到特別的驕傲與喜悅。熱愛體育運動的他，絕對是企業聯賽向前大步邁進的重要推動力量。

林鴻道本身熱愛運動，多年來以諸多實際行動，從不同的角度面向，協助推動台灣體育的整體發展。例如過去中華職籃的催生，不但創立「宏國象」，更擔任中華職籃聯盟的董事長。自2014年接任中華奧會主席之後，林鴻道更從國家整體角度努力，幫助台灣頂尖以及有潛力的選手在世界體壇為國爭光。

此外，為了替持續茁壯的運動員提供更多表現的舞台，林鴻道也傾企業之力，發起並推動企業聯賽成軍，他本身主導的凱撒飯店旗下，就陸續成立凱撒飯店射箭隊、凱撒勇士女壘隊兩支企業體育團隊，其中今年度的女壘聯賽已於4月25日正式開打，而企業射箭聯賽也將在明天揭開序幕。

對於射箭企業聯賽，2019年射箭世錦賽包辦反曲弓女子個人、團體賽雙金的奧運名將雷千瑩選手在奪金後特別表示，「今年度所推動的企業聯賽，增強我對臨場的發揮，相當受用。」對於雷千瑩選手的見證，林鴻道表示，企業聯賽對於體育圈的生態，具有多重的意義：首先是高強度、長賽期的聯賽制度，能夠確保頂尖選手維持實力與手感，而對於年輕選手來說，企業聯賽也是累積經驗、實力的完美舞台，透過與頂尖選手的切磋競技，讓較年輕的選手得以更快速地，朝向頂尖之路邁進。

其次，林鴻道也強調，運動員的職業生涯大多短暫，退役後的收入來源，也成為眾多體育選手最大的隱憂。他指出，選手在運動員生涯中加入企業聯賽，不但可以精進競技實力，也對財務收入有所助益；另一方面，也可以為轉進事業體系工作做準備。退役後，無論是擔任教練傳授經驗，或是在企業裡扮演不同的角色，開創人生的第二春，都能有穩定的收入來源，這將讓選手在運動生涯階段，沒有後顧之憂的全力以赴，也讓具備天分與實力的小將，有更高的意願踏入體壇。

林鴻道也透露，企業聯賽的推行只是健全台灣體育永續發展的一塊拼圖，政府還有更多努力的空間，像是期盼各縣市政府，能夠成立、舉辦更多二級賽會，為勤奮努力的本土選手及社會人士，提供更多表現、切磋的舞台，讓各級選手在每一個職涯階段，有更多的選擇；也讓投入競技運動的非職業選手，能夠繼續有舞台嶄露身手。

走過艱困的新冠疫情，台灣體壇未來還有更多挑戰，林鴻道懷抱熱情與信心，結合社會、企業界的力量，推動企業聯賽陸續開幕，同時他也希望政府與各界能夠共同來努力，健全台灣的體育環境，催生更多實力堅強的運動員，讓台灣能夠因為體育，被全世界所看見。

(中時 )