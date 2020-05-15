台中市南屯區筏仔溪西側，包括文山里、寶山里、春社里等一帶，近年精科進駐及許多新建案，人口數攀升，用水量需求大增，但其埋設超過20年之老舊自來水管線，無法負荷，導致爆管漏水頻傳，發生突然停水窘境，立委張廖萬堅爭取汰舊水管經費，分年逐步推動將汰換範圍逐步擴大改善，15日市府養工處舉行施工說明會。

邀請當地文山里長何中信、寶山里長廖陳淑麗、何文海等議員服務處出席，由水公司及市府建設局養護工程處説明施工範圍、期限。

南屯區文山十街等汰換管線施工說明會會中說明，工程範圍涵蓋：五權西路三段以南、向上路五段以北、忠勇路以西、嶺東路內所有路段，工程經費達6600萬，原本預計工期為七個月，將在本月底開始進場施工。

張廖萬堅表示，南屯民眾反應後，多次邀請市議員張耀中、何文海等各議員服務處及當地里長會勘協調，爭取經費要求改善，希望逐步改善南屯區的老舊自來水管線。

去年四月也爭取文山里保安一街、向上路一帶區塊汰換五千多萬工程，順利於同年的八月份完竣供水，讓附近居民日後不必再擔心無水可用，但施工期間難免會有交通不便與噪音的困擾，希望民眾能多包涵，協助宣導，共同確保工程能順利完成施工。

市府表示，近年來本區自來水爆管漏水頻率多，迭接到民眾反應，因為文山里施作範圍大，工期長達7個月；部分路段交通流量大，向上路五段、五權西路三段可能以夜間施工為主，造成不便。

張廖萬堅強調，爭取南屯汰換管線總經費已達一億二千萬，但仍有許多地方需要改善，未來將持續爭取，分期來做，將文山里、春社里等一帶尚未汰換的老舊管線，納入評估，分年逐步汰換改善，以確保民眾都能安心用水。

文山里、寶山里反應尚有部分路段希望一併納入，張廖萬堅要求水公司進行後續評估並提出規劃設計，他將再向水利署爭取無自來水延管經費，以及文山北巷老舊水管汰換。

(中時 )