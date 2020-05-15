臺灣期貨交易所將於109年6月8日推出臺灣永續期貨及臺灣生技期貨，為推廣新商品，舉辦「永續生技 機會有你」有獎徵答活動，以鼓勵民眾多加熟悉商品特性，並可讓民眾宅在家防疫也能中大獎。

有獎徵答活動期間自109年5月18日至6月14日，活動獎品豐富，參加資格為年滿20歲且持有中華民國身分證的自然人均可參加，凡於活動期間至期交所活動網頁，依活動指示參加趣味答題活動，抵達答題終點者，即可獲得1次抽獎機會，每一身分證字號每日限1個抽獎機會。

每周抽出250個得獎名額，可獲得乾洗手1瓶或100元購物金，活動期間共抽出1,000個得獎名額，每兩周公布得獎名單1次。此外，活動期間連續四周均上網完成答題者，於活動結束後，更可額外取得參加Apple Watch及Air Pods Pro等大獎的抽獎機會，歡迎踴躍參加!活動詳情請至期交所網站查詢。

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