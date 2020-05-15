飛兒樂團（F.I.R.）團員阿沁2017年花500萬創立UTS國際音樂專門學校，投資包含所有老師的課程拍攝、APP系統建置、與講座的講師費等，目前約有3000多名學生，他們在1年多前開始設置線上課程，讓學生不受限於時間、地點，都能學習專業的音樂創作。

在UTS音樂學校，阿沁親自擔任導師，表示近來因新冠肺炎影響，大眾多了很多時間在家，因此有很多學生開始想參加線上課程，讓他滿意外，透露近期報名人數多3成，詢問度增加不少。

阿沁身任老師已10年，他表示10年前在自己工作室，開始教學音樂創作、製作等，近年來受邀到台灣大學、台灣師範大學、清華大學等，持續參與音樂講座、營隊及歌唱、創作社團，跟大家暢談當歌手的經歷，傳授創作的細節。

他認為當歌手跟老師算滿類似，都是在台上一對多的分享，但若身為老師，更需要靜下心來，花時間思考剖析要教學內容，直呼：「當老師不會比做演唱會簡單，像是簡報、範例，都是要把音樂的內容拆解，讓學生更清楚了解。」

阿沁自認是嚴厲老師，他笑說：「不是兇，是在創作上，我會嚴格要求樂譜、樂理的能力。」他時常會給學生很多創作音樂工具、素材及網站等，「我們希望學生開放的去吸收很多知識，在網路上聽音樂找到答案，有獨立思考很重要。」

此外，UTS國際音樂專門學校近來將6月1日開設「專業音樂製作學士學程」，由阿沁擔任課程老師，及有替蕭敬騰、林俊傑、蔡依林等天王天后的幕後製作團隊、編曲、製作人授課，讓學生的學習學以致用。

阿沁時常受邀到學校授課。（UTS MUSIC ACADEMY提供）

阿沁時常受邀到學校授課。（UTS MUSIC ACADEMY提供）

(中時 )