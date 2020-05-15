美國商務部將大陸設備巨頭華為列入實體清單，至今已滿1周年，這段期間美企被迫暫停與華為業務往來，美國搜尋引擎巨頭Google的Android手機作業系統終止提供華為使用，導致去年下半年發表的華為旗艦款手機Mate 30系列手機無法搭載GMS服務。如今來看，華為供應廠商發生極大變化，美企零組件比重，已從11%驟降至1%。

據《日經亞洲評論》報導，與日本科技調查研究機構Fomalhaut Techno Solutions合作的一份報告，將華為Mate 30拆解，並依照內部零組件組成以及市價調查發現，Mate 30的大陸企業供應的零組件從25%躍升至42%，美國企業的零組件來源則是從11%驟降至1%。

華為被川普政府封殺，導致海外銷量受到嚴重影響，將目光擺回在大陸市場，短短1季時間就成為大陸智慧機市占龍頭，這1年內也不斷適應美國貿易黑名單威脅，自家的海思半導體推出的麒麟990處理器藉由台積電7奈米EUV製程獲得良好效能；在此之前，華為仰賴思佳訊（Skyworks Solutions）供應。

華為創辦人任正非去年面對美國晶片供應遭斷貨，表示即使沒用美國零組件，華為照樣可以生存，但從當時國外評測機構TechInsights拆解華為Mate 30 Pro 5G手機來看，仍採用德州儀器的晶圓、高通的射頻前端模塊，以及凌雲（Cirrus Logic）音頻放大器，美光的DRAM則改成SKHynix。

事隔一年，華為也開始培養大陸的供應鏈，將麒麟710處理器原本由台積電12奈米製程，轉單至中芯國際14奈米，雖任正非也表示，假如川普政府許可，華為還是會採購英特爾的晶片，但在陸美科技戰對抗下，大陸半導體產業自主更是保命之招。

(中時電子報)