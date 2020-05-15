近日位於嘉義的稻江管理學院無預警宣布停辦，並預備既有逾千名學生強制轉學， 70位教職員離退。教育團體高教工會指出，然而，稻江董事會卻不解散，將繼續以經營幼兒園的名義，把持9億元校產，並積極規劃未來改辦其他事業。高教工會呼籲教育部應依法解除稻江董事職務，杜絕惡性退場。

高教工會痛批稻江未經停招、未等學生畢業，即無預警停辦的做法。私立學校不是私人企業，而是具有高度公共性和公益性、受政府核准才得以經營與招生的教育事業。因此依《私立學校法》規定，私立學校既不能未經核准興辦，也不能自行停辦，而都要按照相關法規經主管機關核准。稲江董事會的做法顯然已違反私立學校法，教育部應予查處。

高教工會指出，根據公開資料，稻江學院目前仍有1700名學生，教職員約70人；而依據該校會計師查核報告，107學年結束都仍有盈餘，學雜費收入多達1.8億元，累積學校資產達9.19億；108學年度推估學雜費收入亦破億，不可能不足以支付學校人事與營運費用，頂多「不賺錢」。

高教工會進一步指出，若真已無力繼續經營學校，「先停招，待學生原校畢業，才能停辦」是最基本的學校退場原則。稻江董事會毫不顧師生權益，恣意放話停辦，甚至強逼學生轉學、教職員離退，可說是做了最壞示範。

高教工會表示，根據稻江董事會規劃，學校停辦後，董事會不但沒解散，還以經營幼兒園的名義，把持9億元校產，並積極規劃未來改辦其他事業。此種作為不但本末倒置，而且違背了學校資產累積的目的，殊無正當性可言。

稲江董事會未經核准即擅自對外「宣佈停辦」的行徑，恐已有違該法規定，教育部應當立刻介入，以確保師生權益。

高教工會表示，2014年高鳳學院、永達學院停辦，2018年亞太學院遭財團入主刻意辦倒等爭議，有前車之鑒。正本清源之道在於私校退場即應由政府進場，由公益董事、公益監察人、公益校長接管，一來強行要求落實「先停招，待學生原校畢業，才能停辦」的原則，二來將學校鉅額資產回歸公有，繼續回流於公共高等教育使用，方能合乎其捐資辦學初衷和公共累積目的。

(旺報 )