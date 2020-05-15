搶攻後疫情時代商機，外貿協會集結海外資源，15日辦理完成「台北國際自行車展、台北國際體育用品展、智慧機械展暨智慧製造展線上聯合採購洽談會」，總計邀請16國、37名國際買主，與我國53家業者辦理近百場線上採購洽談會。

貿協指出，首波AMPA三展線上採購洽談會成效受廠商熱烈迴響，15日接力辦理第二場「自行車展、體育用品展、智慧機械暨智慧製造展聯合線上採購洽談會」；參與線上採購洽談會的買主英國Crosshead表示，目前英國自行車騎乘產業正夯，數位銷售激增，貿協線上採購洽談會提供精準媒合服務，期待未來更多合作商機。

保加利亞買主DIMIBIKE認為，此波疫情促進線上商機成長，透過線上洽談有助提升跨國合作交流，期貿協後續可辦理更多相關活動；此外，參展商凱特美則與日本、印尼當地自行車業者洽談，未來將持續參與台北國際自行車實體展會與全球買主相見歡。

而為新世代製造業與工業4.0量身打造的「台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo）」，則特別邀請義大利、保加利亞、新加坡、日本、韓國及中國大陸等地買主，安排與我國業者慶鴻機電、正代機械、興農工業、君霖機械、貝氏科技等業者媒合洽談，助我業者於疫情下，發掘潛在海外市場商機。其中重要買主保加利亞知名網通電信業者Balkantel，後續將與洽談廠商保持聯繫。

新加坡商FLEXSPEED TECHNOLOGY肯定貿協於疫情期間，搭建數位化橋樑，專精於HMI人機介面軟硬體研發業者速博康，則在與4國買主進行洽談，成果豐碩，物聯網解決方案廠商貝氏科技亦強調，線上採購洽談會對海外市場拓銷具實質效益。貿協指出，6月將接續登場辦理「台北國際電腦展」、「台灣國際美容展與台灣國際醫療暨健康照護展」及「台北國際食品展」等3場線上採購洽談。

(工商 )