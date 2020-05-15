星期假日不少遊客到霧峰里山步道群登山郊遊，不過由於望月峰獻堂登山步道與中山瓏登山步道之間，目前無步道銜接，遊客需走上一小段產業道路，中市議員林碧秀建議新闢步道將此銜接起來，經霧峰區公所提出地方創生計畫「霧峰生態植物園區」獲得交通部觀光局1080萬的補助，15日邀集地方人士舉行說明會。

台中市目前有6個地區，優先推動地方創生機制，並輔導各區辦理計畫提案，其中由霧峰區公所所提的《霧峰生態植物園區》地方創生計畫，也是台中市第一個獲得交通部觀光局同意以1080萬的經費上限補助，並由市府自籌7百多萬元配合。

霧峰生態植物園區，將利用既有的森林生態，於望月峰獻堂登山步道至中山瓏登山步道之間，架設架高的步道、景觀平台等，並修繕山下的停車場，整體完成後，將串聯整個霧峰里山步道群，開發具有旅遊、環境及休閒機能兼具的台中後花園，預期能帶動霧峰區觀光與周邊就業人口的發展。

台中市議員林碧秀表示，里山步道群平常就有許多民眾到此運動，剛好這段沒有銜接上，民眾必須走上產業道路，一直以來，都不斷建議，此必處須新建步道，很高興終於能成形，而且還能保護到自然生態，並且也能不再影響產業道路農產品的運輸， 除了民眾的健康能顧到，更兼具休閒觀光及農產品的行銷。

(中時 )