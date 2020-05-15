木蘭女足聯賽16日將在國立體大足球場進行第5輪賽事，也是桃園國際隊史首次主場比賽，桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬與桃園市體育局長莊佳佳都將到現場助陣。桃園國際將於下午4時對決尋求4連霸的台中藍鯨，力拚本季第2勝，此役還有木蘭聯賽歷史性的首場英文轉播服務。木蘭聯賽整理本輪3戰的看點如下：

新北航源FC vs. 臺北熊讚

★熊讚至本輪前已經是三連勝、四連不敗，而且已連續270分鐘未失球，上輪表現出色的門將羅涵靖、後衛章紫諾都功不可沒，加上林雅涵強勢回歸掌控中場，蘇芯芸、王羿婷、林欣卉的新三叉戟在前線的火燙狀態，本戰唯一目標就是奪下4連勝。

★航源上週擊敗陽信終獲本季首勝，不僅國門廖玟淇領銜的後防相對穩定，且由余汶倢、陳英惠攻進2球，是本季至今的最佳進攻表現，本輪挾高昂士氣而來，令人不可小覷。

★2019賽季熊讚對新北航源取得1勝1負1和、雙方平分秋色的成績，這場大台北德比，將充滿了無限可能。

花蓮vs. 高雄陽信

★與熊讚同樣3連勝、4連不敗的花蓮，目前僅以些微得失球差暫居第2，至今攻進9球的進攻火力同樣令人驚豔，其中連莊單周最佳進攻球員的吳詩萍與譚汶琳的表現讓人眼睛一亮；上一輪戰勝衛冕軍藍鯨更讓他們信心十足，本戰將傾全力掃除障礙、目標登上榜首。

★陽信上週主力門將陳巧倫因傷缺陣，頂替上陣的李雅婷在後防線也有狀況，本輪無論是李雅婷或林奕含站上球門線，都將會面臨極大考驗；但陽信也有好消息，上周靠著丁家英打破了300分鐘的進球荒，本周進攻期待有所斬獲。

★2019年陽信對陣花蓮苦吞3連敗，雙方的近況與排名也相當懸殊，但足球是圓的，或許陽信能有出人意表的表現?

桃園國際vs. 台中藍鯨

★苦吞2連敗的國際，卡彈的進攻火力與後防球員不足的缺點暴露無遺，本輪端看主帥Oliver的調配能否讓丁旗、陳燕萍、李翊汶等進攻好手連線。另一方面，中場藍美芬、陳品卉、曾筠雅、林雅惠能否壓住陣腳，也將會是觀戰重點。

★本季發揮不盡人意的藍鯨上周攻進兩球仍敗給花蓮，門將周鈺珊的稚嫩讓她付出學習的代價；藍鯨今年至今仍擁有冠絕全聯盟的火力（10球），進攻不是問題，而在本戰，年輕門將們的發揮是絕對關鍵。

★本周國際將迎來了歷史性的桃園主場首戰，桃園市長鄭文燦親臨現場，又是英文轉播的一戰，絕對是球迷目光的焦點，到底這是助力還是壓力？就讓我們拭目以待。

(中時 )