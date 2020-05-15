日本厚生勞動省表示，6月起日本將在多個地區實施大規模新冠病毒抗體檢測，檢測人數為1萬人。檢測對象以疫情較嚴重的東京、大阪為主，其他疫情較輕地區也會列入候選。

據《共同社》報導，日本厚生勞動相加藤勝信15日在內閣會議後的記者會上表示，下月起將以多個地方政府居民為對象實施1萬人規模的新冠病毒大規模抗體檢測。

報導說，抗體檢測是從少量血液中檢出感染一段時間後體內產生的抗體的方法。能夠掌握包括已康復患者在內過去多少人感染的實際情況，被寄望有助於估算需要接種疫苗的人數，以及推算下一次疫情爆發時可能有多少人感染。

報導表示，相關人士透露，除感染者較多的東京與大阪外，感染人數比較少的地區也列入候選。

這次在大規模檢測前，厚勞省曾於4月下旬對東京都和東北地區獻血血液的抗體進行了試驗性分析，旨在調查主要檢測有無抗體的5家公司試劑盒及試劑的性能。其中來自東京的500份樣本中有3份檢出抗體，相當於總數的0.6%，東北6縣500份樣本中2份呈陽性，比例為0.4%。

然而，在尚無新冠病毒確診病例的去年於關東甲信越採集的500份血液樣本中有2份呈陽性，比例為0.4%。據悉由於檢測存在誤判的可能，不同試劑盒的結果也存在差異，因此有專家評價稱，此次檢測人數較少，以此獲得的抗體陽性比率數字值得存疑。

(中時電子報)