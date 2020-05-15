高雄市中華藝術學校參加教育部109年度「全國高職學生專題曁創意製作」競賽，影劇科大眾傳播組學生以人文關懷特色影片蟬連「藝術群專題組」第一名佳績，多媒體動畫科也以數位剪拚2D動畫榮獲佳作成績。

「全國學生專題暨創意製作競賽」強調培養創新思考模式，提昇實作能力、科際知識整合及及人際溝通合作能力。

影劇科大眾傳播組曾嘉邦、鄭妃婷、黃灝元、蕭乃文四位同學的影片作品「永遠的五歲」從89件作品脫穎而出，描述腦性麻痺家庭的生活甘苦，從平凡的家庭日常角度切入，自然如實地傳遞家人的呵護及不捨。

曾嘉邦表示，盼望有類似個案的家庭都能被理解，也希望引發年輕學子用生命來影響生命的正向心流。

多媒體動畫科高中組學生盧賢庭、張綺，則以數位剪拚2D動畫方式製作「The Mood Balloon」短片，以氣球為比喻，勉勵學子們面對求學的壓力，學會與憂鬱、恐懼和平共存的辦法，進而找到適性的方向。

校長吳梅嵩表示，校方長期鼓勵學生創意學習，綻放多元能量Ｍ，具體展現108課綱「跨領域、合作學習」的教育理念與目標。

多媒體動畫科主任劉立安說，中華藝校是教育部藝術群新課綱基地學校，透過優質化計畫的專題製作課程教學，培養學生多元結合、整合視覺藝術、音像藝術及表演藝術能力。

(中時 )