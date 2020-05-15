國內新冠肺炎疫情趨緩，連續33天無本土確診病例，交通部規劃3階段防疫措施鬆綁，根據草案內容，前2階段著重國內旅遊及大眾運輸逐步解禁，第3階段才會放寬邊境，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸、放寬國際郵輪靠泊以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等，意即10月1日前，兩岸航點仍維持4座機場能飛。

中央流行疫情指揮中心2月7日祭出禁令，由於大陸的疫情不斷升高，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場等5座機場外，其餘大陸城市往返台灣的客運航班暫停飛航。由於陸方也有防疫考量，虹橋機場的國際航班全數轉往浦東，等於台灣航班只能飛航大陸4座機場。

交通部今公布3階段解禁規劃，第1階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，其中防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，交通部觀光局並已訂定防疫旅遊參考守則草案；至於公共運輸防疫鬆綁部分，自6月1日起於維持社交距離下放寬台鐵、高鐵車內飲食，飲食完畢後仍須配戴口罩，另自端午節連續假期起將取消台鐵長途列車不售站票與高鐵禁售自由座車票等措施。

第2階段安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁，實施期程為8月1日至10月31日，跟國旅振興放案結合，推出團體、自由行優惠，並與地方政府合作推動在地特色觀光活動。另解除台高鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消雙鐵梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等。

國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第3階段，實施期程為10月1日至12月31日，其中國際觀光旅遊宣導部分，將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家推動「國際觀光聯盟」，並視各主要客源市場邊境管制及直航台灣航班狀況，爭取國際來台市場復甦及成長機會。同時將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

(中時 )