週五（15日），國際金價創下逾三周新高，由於國際關係出現新的惡化跡象，投資者擔心，全球經濟從冠狀病毒疫情引發的衰退中復甦所需時間遠長於預期。台北時間15：48，現貨黃金上漲0.42%至1737.58美元/盎司，盤中刷新4月23日以來高位至1738.46美元/盎司；美元指數下挫0.04%至100.24。

金價本周已累計上漲逾2%，這將是三周以來最大單周漲幅，這得益於全球經濟出現長時間疲軟以及國際關係緊張局勢加劇的跡象。

CMC Markets首席策略師Michael McCarthy表示：「很顯然，隨著更多經濟數據的公佈，全球各國修復受損的經濟所需時間比預期要長得多。」他還說，經濟出現V型反彈復甦的可能性越來越渺茫，從而增強了貴金屬對投資者的吸引力。

這意味著利率將在更長時間內維持較低水平。在低利率環境中以及經濟不確定性增加時，非孳息黃金的價格往往會走強。

有調查顯示，本已十分令人沮喪的美國經濟前景進一步惡化。儘管市場仍舊預計，美國經濟將在下半年復甦，但距離完全收復今年的失地還差得很遠。

行業組織Make UK表示，與幾周前相比，英國製造商認為需要更長時間才能從新冠疫情的影響中恢復過來。四分之三的受訪者認為六個月內業務不會恢復正常，36%的受訪者認為需要一年多時間——比例是兩周前調查的兩倍。

McCarthy還說：「市場非常擔心……國際關係對抗出現任何升溫對每個人來說都是壞消息，但對黃金來說就是好消息。」

全球最大的黃金支持交易所買賣基金——SPDR Gold Trust——持倉量週四（5月14日）上漲1.15%，至1104.72噸。這也相當程度反映出投資者信心。

(中時電子報)