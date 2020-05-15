柴山龍巖冽泉景觀池原始設計過高，導致南北向中小排水路轉折不順，每逢大雨均帶來泥沙大量淤積，導致蚊蟲孳生。（高市水利局提供／袁庭堯高雄傳真）

水利局今年1月曾邀集市府相關局處、至龍井社區活動中心召開說明會，向當地里民報告修正的水路設計，也聽取當地建議。（高市水利局提供／袁庭堯高雄傳真）

柴山龍巖冽泉景觀池開挖，遭臉書粉專「只是堵藍」批評韓市府不顧環境、擅自動工。高市水利局澄清，景觀池舊設計不佳導致當地中小排多年重覆淤積，當地龍井社區飽受淹水、蚊蟲之苦。副市長李四川去年實地考察後決定徹底修正設計，解決沈痾又能保有原本景觀池的設計。

水利局強調，「鼓山區龍巖冽泉及周邊排水路改善工程」是考量地方需求、環境保護、排水改善、維護效益等多方因素的綜合考量，動工前已與鼓山區公所、龍井里辦公處與市府相關局處多次討論，並至龍井社區活動中心與里民說明取得共識後，5月發包動工。

龍巖冽泉景觀池是前朝市府「94年度壽山龍井社區暨登山步道改善工程」、「97年度鼓山區龍井社區步道改善工程」的配套設計，設置在柴山西側登山口旁、南北向中小排上，每逢夏季夏季山泉水旺盛湧出，總是吸引民眾攜家帶眷戲水遊玩。

但龍巖冽泉景觀池設置時僅以觀光效益為考量，高度過高，導致中小排水路呈現「之」字型轉折，排水不順，加上上游每逢雨季總是帶來大量柴山沖刷而下的淤泥，在景觀池上游嚴重堆積，更衍生蚊蟲孳生問題。

水利局往年僅使用清淤方式處理，成效不佳。去年當地里辦公室趁李四川前往視察時喊話，希望一次治本。經水利局審慎評估後，去年9月先與當地里民溝通，朝修正原設計、降挖龍巖冽泉景觀平臺、恢復南北向中小排水流順暢為目標，今年1月還至當地活動中心向里民報告施作計畫，取得最終共識。

完工後，可大幅減少上游暗渠的淤積土方。此外，景觀池則調整移向柴山側，稍微縮小規模、保有原本的觀光遊憩用途，預計趕在7月底、雨季前完工。

(中時 )