苗栗縣長徐耀昌15日下午前往五花馬水餃店加油打氣。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌、15日下午偕同頭份市長羅雪珠〔左〕、苗栗縣議長鍾東錦〔右〕、縣議員徐功凡〔左二〕到五花馬水餃店用餐拉抬人氣。〔謝明俊攝〕

頭份市五花馬水餃店中央店因先前磐石艦染疫士兵前往消費，店方主動停業14天無礙後，至5月4日才恢復營業，苗栗縣長徐耀昌為應疫情降溫後，即將提振經濟，15日下午特別走訪店家，並在店內用晚餐，替店方打氣促銷。

頭份市五花馬水餃店位在中央路，因4月間有一名磐石艦染疫士兵曾經在店內消費，一時間，店家名氣爆紅，也嚴重影響生意，店家為了落實防疫，以及店內全體員工健康，消息爆出隔日就主動停業14天，並展開全面消毒及自主管理。

至5月4日自主管理期滿，店方以「我們準備好了！再出發」重新恢復營業，苗栗縣長徐耀昌獲悉後，15日下午偕同苗栗縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡等人前往水餃店，替店家加油打氣，並在店內用晚餐，全力替店方拉抬人氣。

徐耀昌表示，他今年特別前來感謝五花馬水餃店支持防疫的用心，也希望在疫情減緩之際，除了能放鬆享受生活，也不忘力行「防疫新生活運動」，做好個人衛生防護，提升生活品質，促進經濟發展。

(中時 )