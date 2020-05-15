頭份市五花馬水餃店中央店因先前磐石艦染疫士兵前往消費，店方主動停業14天無礙後，至5月4日才恢復營業，苗栗縣長徐耀昌為應疫情降溫後，即將提振經濟，15日下午特別走訪店家，並在店內用晚餐，替店方打氣促銷。
頭份市五花馬水餃店位在中央路，因4月間有一名磐石艦染疫士兵曾經在店內消費，一時間，店家名氣爆紅，也嚴重影響生意，店家為了落實防疫，以及店內全體員工健康，消息爆出隔日就主動停業14天，並展開全面消毒及自主管理。
至5月4日自主管理期滿，店方以「我們準備好了！再出發」重新恢復營業，苗栗縣長徐耀昌獲悉後，15日下午偕同苗栗縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡等人前往水餃店，替店家加油打氣，並在店內用晚餐，全力替店方拉抬人氣。
徐耀昌表示，他今年特別前來感謝五花馬水餃店支持防疫的用心，也希望在疫情減緩之際，除了能放鬆享受生活，也不忘力行「防疫新生活運動」，做好個人衛生防護，提升生活品質，促進經濟發展。
(中時 )
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