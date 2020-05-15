交通部15日表示，為呼應防疫新生活運動，交通部積極規劃防疫安心旅遊及各項公共運輸鬆綁措施，第一階段防疫旅遊，第一團將在27日啟動出發。第二階段安心旅遊，規畫8月上路，同步將推出國旅振興方案。全案待指揮中心拍板定案。

由於國內疫情逐漸趨緩，已連續33天無本土確診病例，交通部長林佳龍呼應中央流行疫情指揮中心推動的防疫新生活運動，積極規劃防疫安心旅遊及各項公共運輸鬆綁措施。

交通部政務次長王國材15日下午召開第七次防疫會議，研商三階段的交通觀光防疫措施鬆綁推動方案（草案），今年以來，原配合疫情發展所規畫實施的各項公共運輸防疫措施，將逐步鬆綁，下週向疫情指揮中心提報同意後實施。

交通部表示，第一階段實施期程為5月27日至7月31日，將先行推動防疫旅遊及初步鬆綁部分公共運輸防疫措施，其中防疫旅遊踩線首發團確定於5月27日啟動，交通部觀光局並已訂定防疫旅遊參考守則（草案），針對防疫旅遊注意事項明確規範，提供民眾及旅行社參考遵循，有效降低防疫風險。

至於公共運輸防疫鬆綁部分，則規畫自6月1日起於維持社交距離下放寬臺高鐵車內飲食，惟飲食完畢後仍須配戴口罩，另自端午節連續假期起將取消臺鐵長途列車不售站票，及高鐵禁售自由座車票等措施。

有關第二階段安心旅遊及公共運輸擴大鬆綁部分，交通部說，實施期程為8月1日至10月31日，其中安心旅遊將推動國旅振興方案，提供團體旅遊、自由行旅客住宿、遊樂園入園、臺灣觀巴、雙層巴士自由行等獎助優惠，並與地方政府合作推動在地特色觀光活動。

公共運輸鬆綁部分，交通部規畫，預計於8月1日解除台高鐵車內飲食管制，並恢復列車商品販售、取消臺高鐵梅花座、解除桃園機場航廈出入口管制等，並將視疫情狀況及指揮中心指示，取消強制戴口罩、量體溫及社交距離限制。

由於目前國際疫情仍屬嚴峻，交通部指出，因此有關國際觀光旅遊及邊境管制逐步開放列為第三階段推動，實施期程為10月1日至12月31日，其中國際觀光旅遊宣導部分，將配合疫情中心及外交部，評估與疫情控制穩定國家推動「國際觀光聯盟」，並視各主要客源市場邊境管制及直航臺灣航班狀況，爭取國際來臺市場復甦及成長機會。

同時，交通部提到，將配合指揮中心逐步放寬各項邊境管制措施，包括解除轉機限制、返國旅客不得搭乘大眾運輸，放寬國際郵輪靠泊，以及恢復兩岸客運航點、海運直航及小三通客船航班等。

(工商 )