美國內華達在當地時間15日清晨4:05分（台灣時間19:05分）發生芮氏規模6.4強震，連加州北部的灣區都可感受到震晃。

根據美國地質調查局觀測，震源深度7.6公里，屬極淺層地震，震央在太浩湖東南193公里的沙漠，.大約在拉斯維加斯和雷諾之間。 主震之後又發生多起餘震，其中兩次規模達5.4。

(中時 )