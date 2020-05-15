內華達沙漠發生6.4強震 20:092020/05/15 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國內華達在當地時間15日清晨4:05分（台灣時間19:05分）發生芮氏規模6.4強震，連加州北部的灣區都可感受到震晃。 根據美國地質調查局觀測，震源深度7.6公里，屬極淺層地震，震央在太浩湖東南193公里的沙漠，.大約在拉斯維加斯和雷諾之間。 主震之後又發生多起餘震，其中兩次規模達5.4。 (中時 ) #內華達 #發生 #4強 #美國 #05 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情來襲 美舉債規模將創紀錄 04:102020/05/11 全球財經 禁令將屆 15檔華為概念股表態 04:102020/05/11 證券．權證 為何美國地位屹立不搖？學者揭密 08:302020/05/11 時事 穆迪警告 美恐爆第二波疫情 04:102020/05/12 全球財經 業績靚＋內資挺 台股強中強 04:102020/05/12 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－美元兌日圓走勢 緩步走強 04:102020/05/12 證券．權證 新聞分析－赴美傳言不斷 台積有苦難言 04:102020/05/13 財經要聞 參與WHA 美國幫不了台灣 04:102020/05/14 論壇廣場 美擴張支出＋減稅 預算赤字近2兆美元 飆新高 04:102020/05/14 全球財經 13檔台積電概念股照樣漲 04:102020/05/14 證券．權證 國際熱門新聞 美內華達州發生規模6.4地震 鄰近城市多次餘震 - 時事 男大生遊北韓竊金正恩海報！勞改17月腦損亡 法院下令公開7億凍結資產 - 國際 與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 - 國際 川普豪賭 要靠直覺戰勝新冠疫情連任 - 國際 金正恩再神隱 撤換情報和護衛頭子 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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