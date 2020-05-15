新竹縣長楊文科重砲抨擊新竹市政府的大新竹輕軌計畫只顧竹市，未能照顧到新竹縣民權益，新竹市政府交通處長倪茂榮對此大喊冤枉，澄清市府有意推動大新竹生活圈，但顯然縣市之間在交通規畫上的準備有落差，為免讓前瞻計畫的規畫費落空，只能盡速送件，市府的態度絕對是共榮共享。

倪茂榮解釋，新竹大輕軌計畫在2018年2月起就多次找新竹縣談，直到2019年8月一共開會約7次，新竹縣政府雖推派多個部門來討論，卻每次都無法給予完整資料，或是規畫好的路線縣政府仍無法決定，幾次會議下來全無共識。

縣市政府若要建設大眾運輸，必須根據大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點準備好相關資料，才可做經濟效益與財務的評估，倪茂榮說新竹市是準備好的人，反觀新竹縣資料卻不完備，如此很難通過審查。

楊文科抨擊新竹市輕軌規畫路線耗時40分鐘，比台鐵19分鐘還久，對此倪茂榮解釋，該條路線從新竹舊城區到高鐵六家站，途經清交大、工研院及市區，看起來時間上拉長了，但旅運需求並非從頭到尾，倪茂榮以台北捷運來比喻，路線內各區段可滿足就學、就業、觀光、旅遊及商業等需求。

新竹縣政府指出此項工程經費為357.74億元，楊文科稱此計畫竹科將出25％，並稱費用可多蓋幾座連接頭前溪兩岸橋樑、拓寬往竹市道路或是增加往返公路運輸。倪茂榮則趕緊澄清，竹科對這筆款項須再協調，現今應該要發展的是先進大眾運輸非私人運具，竹科30幾年來連像樣的大眾運輸都沒有，加上人口老化有此需求，輕軌規模類似台北捷運文湖線，運量應足夠。

「我們也努力過，但真的在準備上有落差。」倪茂榮表示，新竹輕軌計畫已準備20年，此次由交通部主導，以前瞻計畫經費支付，新竹市政府擔心規畫費被收回，只能先提報，但倪茂榮解釋，提報的內容皆有保留縣市銜接的介面，市府絕對是希望縣市共榮共享，但新竹市有時間的急迫性，在沒有完整的準備，新竹市不應該幫新竹縣決定未來。

(中時 )