亞洲矽谷推動方案已在桃園、林口和台北市建立基地，國發會5月初聘前市議員鄭宏輝負責籌設新竹辦公室，將以新竹科學園區優勢連結清交大、工研院等學術單位，並推動竹科X產業園區計畫，為新創業者提供一個集合培育、扶持與交流3大功能的平台，解決包含募資、人力和技術支援的需求。

亞洲矽谷推動方案自2016年以來，以連結全球先進科技研發能量，搶進下一世代產業為目標。鄭宏輝指出，目前亞洲矽谷新竹辦公室的工作，也將會以連結募資資源、推動經驗交流分享、專業人才引進與培訓為主，未來也將爭取設立新竹新創中心，直接輔導業者進駐，讓新創事業成為帶動經濟發展的火車頭。

當前5G通訊、AI人工智慧應用所代表的智慧化經濟大潮襲來，加上肺炎疫情影響，世界經濟型態的變化快速，鄭宏輝希望新竹辦公室能提供有別於其他基地的功能，特別在募資與交流部分，讓新創業者能擺脫資金的限制。

鄭宏輝強調，新竹辦公室將透過交流活動，獲得經驗分享和跨領域結盟的機會，讓人才組成台灣的新創國家隊，與世界各國的新創業者競爭，目的在這波智慧經濟的發展中搶得先機，帶領台灣的產業整體轉型。

(中時 )