疫情日趨穩定，為協助民眾逐步恢復正常的生活，市長林智堅15日於防疫會議裁示，18日起市府各出入口重新開放，並結束54天近兩個月的戶外洽公服務，也同時取消彈性上下班。林智堅提醒第一線同仁仍須佩戴口罩，也呼籲民眾應遵守防疫新生活運動，落實維持社交距離、戴口罩、勤洗手、實名制規定，一起防堵疫情。

林智堅在防疫會議上宣布，市府下周起取消2小時彈性上下班政策、暫停異地辦公相關措施，同時為方便民眾進出，下周起也重新開放各出入口，停止戶外洽公，但第一線同仁仍要戴口罩，民眾出入也應配合實名制與量體溫政策。

行政處表示，市府自3月23日起於市府中庭推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括戶外洽公與出入口管制兩大措施，隨著疫情趨緩，市府將開放正門、側門與幸福廣場等處出入口，進出市府時，員工必須出示識別證，一般民眾則先量測體溫、實名登記，再前往辦公區域。

「心情可以輕鬆，態度不能放鬆。」林智堅呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心的防疫新生活運動，落實個人衛生防護，包括保持社交距離、實名制、戴口罩、量體溫、勤洗手。此外，周末16、17日適逢國中會考，林智堅責成教育處要求各校落實防疫措施，加強關注考生與家長狀態，若有需調整措施，將以便民為原則盡速因應。

(中時 )