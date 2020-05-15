美國地質調查所(USGS)網站發布地震訊息稱，美國內華達州托諾巴(Tonopah)以西56公里處，於台北時間15日下午5時3分發生一起規模6.4強震，後續還接連出現至少4次規模5左右的餘震，鄰近霍桑市(Hawthorne)也發生規模稍小的餘震。

美國地質調查所數據指出，這起地震主震深度4.1公里，其他餘震深度在5.8公里至僅有7.1公里左右。

(中時電子報)