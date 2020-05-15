美內華達州發生規模6.4地震 鄰近城市多次餘震 20:182020/05/15 中時電子報 盧伯華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美內華達州發生地震，規模6.4，尚無傷亡報告。（圖／USGS) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所(USGS)網站發布地震訊息稱，美國內華達州托諾巴(Tonopah)以西56公里處，於台北時間15日下午5時3分發生一起規模6.4強震，後續還接連出現至少4次規模5左右的餘震，鄰近霍桑市(Hawthorne)也發生規模稍小的餘震。 美國地質調查所數據指出，這起地震主震深度4.1公里，其他餘震深度在5.8公里至僅有7.1公里左右。 文章來源：M 6.4 - 56km W of Tonopah, Nevada (中時電子報) #地震 #餘震 #USGS #規模 #深度 #內華達州 #托諾巴 #霍桑 也許您會感興趣 推薦閱讀 持續超前部署 保障市民安全 04:102020/05/12 地方新聞 社論／怪了！錢櫃沒事水神有事！ 04:102020/05/12 時論廣場 柯上任5年劃278公里禁停紅線 藍議員酸：劃錯重點 14:142020/05/12 政治 中捷綠線票價20元起跳 交通局：將規劃方案提高民眾搭乘意願 17:332020/05/13 生活 國道1號彰化段油罐車與3小客車擦撞 回堵近8公里 15:152020/05/14 社會 黃蜂周末外圍環流威脅不排除發布海警 下周全台有雨 22:472020/05/14 生活 中職》聯盟認定156公里 黃恩賜：測速槍壞掉吧 23:042020/05/14 體育 盜刷逾2億 9成2來自網購 04:102020/05/15 財經焦點 黃蜂轉為輕颱！外圍環流恐攜大雨 仍不排除發布海警 16:432020/05/15 生活 內華達沙漠發生6.4強震 20:092020/05/15 國際 國際熱門新聞 美內華達州發生規模6.4地震 鄰近城市多次餘震 - 時事 男大生遊北韓竊金正恩海報！勞改17月腦損亡 法院下令公開7億凍結資產 - 國際 與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 - 國際 川普豪賭 要靠直覺戰勝新冠疫情連任 - 國際 金正恩再神隱 撤換情報和護衛頭子 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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