高雄市長韓國瑜陣營委託律師葉慶元11日再次聲請暫停執行罷韓。台北高等行政法院表示，確實收到停止執行聲請書，已分案由法官審理。名嘴陳揮文分析後認為一定輸。

律師葉慶元指出，民進黨與罷韓團體Wecare高雄違法偷跑、程序不正義，最高行政法院之前在裁定當中已明白表示，可以針對中選會4月17日的公告，聲請停止執行。韓國瑜依法、依據最高行政法院的裁定，請法院釐清罷免程序違法爭議，並在釐清前停止罷免投票，這才是真正的民主法治。

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，韓國瑜第一次去告，最高行政法院認為告錯了，當對行政處分有意見時，可以申請停止執行、也可以提假處分，或提假扣押。最高行政法院這個合議庭有5個法官，他們覺得一個行政處分應該先提停止執行，不能一邊聲請停止執行、一邊申請假處分，這樣就亂掉了，而是應該提停止執行。

陳揮文認為，最高行政法院這個合議庭有點狗尾續貂的是，裁定書中指如果針對4月17日中選會的行政處分，去停止執行，這不等於再次改變，這等於是換訴訟標的，韓國瑜本來是告1月行政處分，現在則是告4月的，但就算依照行政法院規定的去告4月的 也不一定會贏。他甚至說他看不出韓國瑜為何要再提停止執行。

陳揮文建議前高市新聞局長王淺秋再去看一下選罷法，「提議」跟「提出」是不一樣的，要滿1年才能提出，可是並沒說不滿1年不能提議。他舉一網友的話說，罷韓團體「Wecare高雄」發起人尹立已經宣傳1年了，在韓國瑜就職市長幾個月就說要罷免他，但這樣並沒有違法，因為尹立只是「提議」，但並沒有「提出」，因滿1年才能向選委會提出。

(中時電子報)