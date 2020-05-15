高雄市長韓國瑜今天對「罷韓案」正式表態！對於罷韓，他個人完全尊重，他強調高市府團隊，第一，不貪汙，第二，不炒土地，第三，不包工程，全心全力為高雄且清廉，他相信很多市民都能感受到。呼籲所有的市民，在6月6號這天，拜託不要來高雄，來了也不投票，來監票就好，「不激化、不對立」。

為何對於罷韓團體搞罷免，他從來不正面回答？韓說，他個人認為，高雄現在地發展是吃虧的，過去幾十年的發展，政府過度地重北輕南，高雄有很多的資源、條件沒有完全放出來，巨大的潛力，沒有被完全發揮，他坦言，現在全台灣最讓大家關切、重視的，就是高雄，宣傳整個城市的光、熱，響遍了全世界的華人圈，市府團隊為高雄打拼，韓國瑜說，他自認問心無愧，市民朋友應慎重思考。

至於罷韓團體發起的罷免，韓市長呼籲所有的市民朋友，在6月6號這天，拜託不要來高雄，請關心他就好，第一，不要付諸行動，來了高雄，沒有必要造成其他想像空間，第二，他懇請高雄支持韓國瑜的朋友，不要出來投罷免票，出來監票就好。第三，現在站出來喊要罷免他的，有些是被鼓譟出來的，所以支持他的人，他有信心，不出來投。

高雄市是不是改變了？他希望大家仔細去觀察。他對高雄的未來充滿了信心，只要大家團結合作，高雄一樣可以蓬勃發展。

韓國瑜重申，他很感謝各界對他的關心，但罷韓「不激化、不對立」，請各位支持韓國瑜的好朋友，6/6那天不投票、不參與任何政治活動。

「在保持防疫安全的前提下，大家一起出門遛遛，用支持他的力量支持高雄在地的商家，幫助在疫情中苦撐的人們。去消費、去採購，盡量不讓大家的生活和生意受到政治活動以及疫情的影響，商家挺高雄，我們挺商家」。

(中時電子報)