有網友大酸《只是堵藍》刻意不報對民進黨不利消息，直呼「都搞不懂是共產黨還是民進黨比較會操控人民了」(圖／PTT)

民進黨高雄市議員韓賜村涉嫌闖紅燈，撞死55歲騎士，事後堅持自己只是搶黃燈，死者妻子更是悲痛欲絕墜樓送醫，引起公憤。然而曾遭日媒NHK點名散播假訊息的知名綠營粉專《只是堵藍》對此卻隻字不提，繼續攻擊韓國瑜、柯文哲與李來希，遭網友譏「你們什麼時候才要討論民進黨議員撞死人」。

韓賜村本月7日涉嫌闖紅燈撞死機車騎士，期間家屬更在網路爆料韓賜村透過權力意圖壓下消息，甚至有當天報導的新聞遭下架，直到13日整件事情才曝光，死者妻子隔天更是悲痛欲絕跳樓輕生，幸虧遮雨棚成為緩衝物，才撿回一命。韓賜村前往醫院探視遭家屬痛罵「還我阿姨來」，只好尷尬轉頭離開。

粉專資訊自稱「記者」、「傳播媒體」，拒絕假新聞的《只是堵藍》連日來繼續攻擊韓國瑜、柯文哲與李來希，對於韓賜村一事絕口不提，就有網友在PTT酸「議員闖紅燈撞死人還壓新聞、桃園停車場坍塌是重量計算錯誤、柯粉反對刪國家統一修法，這些都沒有上班滑臉書種樣，我都搞不懂是共產黨還是民進黨比較會操控人民了」，更有網友直接在只是堵藍底下留言「所以有要追撞死人的新聞嗎？」，但未獲粉專回應。

知名綠營粉專《只是堵藍》今年4月曾遭NHK點名散播假訊息，更被PTT鄉民點名是民進黨側翼團體，擁有至少40個小編，且持續徵人中。每當民進黨宣布新政策或有新消息時，常常在短時間內就製圖並散布至整個臉書社群，PTT上也有特定帳號不斷貼出《只是堵藍》的PO文與製圖，引起鄉民不悅噓爆。

(中時電子報)