民俗流傳一種說法「陰陽交界處」，若處於該地方，因為磁場混亂，若是體質敏感的人，會特別有感覺，房子如果出現傳說中的陰陽交界處，往往會遇到無法解釋的事情，情況嚴重甚至會影響住在該處的人，位於台中市萬代福戲院後方，似乎就有這麼一棟房子，發生不少讓人難以解釋的事情。

有位網友8年前，在論壇PTT上分享一段經歷，當年原PO與朋友們合資創業，地點就在萬代福戲院後方，找到一間一樓店面、加地下室約150坪，而整棟則是6層樓的建築，一樓做複合式酒吧，有在玩樂團的原PO與友人，決定將地下室改造成練團室，開放空間給音樂人練習、交流的地方。

一開始一切算順利，酒吧、練團室生意都不錯，除了地下室「有點奇怪」，屬敏感體質的原PO心裡有底，因此甚少在地下室待到太晚。但怪事就這麼發生了，當時店裡有位員工叫小宇，參加樂團比賽獲冠軍，適逢中秋節，一夥人約在店門口喝酒烤肉順便慶祝，一直到凌晨2點，小宇說要去廁所，回來之後的狀況嚇壞外眾人，「上半身赤裸，披頭散髮，兩手拿著刀」，眼睛沒眨過，眼球一直轉，帶著詭異的微笑，口中念著「你要我去殺誰，我都會去殺」、「想不到殺誰沒關係，你們現在可以殺了我，不然我就殺光你們」。

力氣突然變大的小宇，就算眾人將刀子拿走，仍舊難以控制況狀，加上小宇詭異表情令人發毛，報警後才暫時結束混亂局面，進到派出所的小宇開始點名警察，講出身家背景，大家雖然沉默，但多少心裡有數。後來小宇父親帶他回家收驚，表示小宇「帶很多個回家自己不知道」。

小宇事件後持續發生許多怪事，像是白天在店面賣義大利麵的廚師，在店裡講述鐵齒的想法，馬上就發生嚴重車禍、小宇回來上班後莫名一直到地下室睡覺、住店面樓上套房的小宇，說著「房間有人」、地下室電燈自己開關、沒人卻被反鎖等詭異事件，直到前往廟裡詢問，加上小宇父親解釋，才知道小宇體質關係、加上該地下室可能是陰陽交界處，招來許多「兇的東西」。

以為事情落幕，8年後一位承包該棟房子裝潢的建商，找到原PO並透露自己也遇到怪事，尤其屋主堅持建商不能到地下室，讓他覺得奇怪，加上格局陰暗、設計工具憑空消失，種種原因讓建商感到詭異，看到8年前經歷，才與原PO聯繫上，勾起回憶的原PO，決定鼓起勇氣回到那棟房子，卻看到「整棟沒有人沒有燈的施工大樓裡，4樓黑漆漆施工隔層縫裡，一個半白色人影正遠遠注視著我」。

(中時電子報)