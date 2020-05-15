模特兒出身的伊林娛樂藝人孫綻，在民視金鐘劇《無主之子》中飾演越南移工「阿海」，他為戲刻意曬黑、瘦身，學越南語、留鬍渣，拍戲期間在布袋漁港Long Stay，還被外籍移工錯認他是「自家人」，讓他哭笑不得，但也很有成就感。

孫綻因曾演出電影《那些年，我們一起追的女孩》、《痞子英雄2》、《角頭2》，票房都破億，有粉絲開玩笑稱他為「破億武打男星」。他這次在《無主之子》飾演越南籍移工老大「阿海」，孫綻笑說，「我是劇中的越語擔當，台詞幾乎都是越語。」孫綻透露，劇組除了為演員們進行魔鬼特訓，他洗澡時也會唱越南民謠，越語老師也另外介紹越南朋友給他加強口說。

孫綻被外籍移工錯認以為都是自家人。（民視提供）

孫綻透露自己愛照顧人，在意他人眼光，和「阿海」個性率直、活在當下的個性截然不同，「阿海完全不在意世俗眼光，戲殺青後，我也變得更主動，願意和人分享內心話，要從這麼喜歡的角色中抽離，真的很痛苦，我決定帶著阿海的DNA繼續生活，提醒自己更率性生活。」

他這次演出金鐘短劇，播出後親朋好友也在群組中熱烈討論，孫綻的媽媽誇他演得很好，看戲時也感動落淚。現因為疫情，孫綻趁沒有新戲要開拍，他先回高雄老家陪伴家人，順道努力把皮膚白回來，他說，盡量躲太陽，會在下午運動，晚上喝蜂蜜檸檬並搭配敷臉。

(中時 )