中央氣象局今（15）日指出，今年1號颱風「黃蜂」已從中颱轉為輕颱，不過外圍環流還是會影響台灣，將帶來大雨伴隨雷雨，仍不排除會發布海上警報。氣象局更表示，周末除了有颱風外圍環流攪局，下周更有滯留鋒和西南風接力影響，台灣將迎來天氣混戰！

根據中央氣象局《報天氣》指出，這段期間黃峰經歷海上的茁壯後，開始觸碰到菲律賓陸地，不過受地形破壞，已轉為「輕颱」。周六（16日）下半天脫離呂宋島後，會進入巴士海峽朝臺灣東南海域前進，在接近期間，花東地區能漸漸感受到水氣、陣雨逼近。

17日（周日）黃蜂最接近台灣，將由東南海域通過，但目前距離臺灣的遠近、強度都還有不確定性。氣象局認為，環流的主要影響東半部、恆春半島，若更接近，南部局部地區也會受影響。至於位在背風側的西半部地區，周末兩天主要以高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態為主，南部高溫甚至會飆升至37度以上。另外，周日清晨中部以北沿海地區也有短暫陣雨的機率。

到了周一（18日），颱風遠離，轉成西南風，台灣各地天氣恢復到午後雷陣雨類型，周一晚上有些華南雲系會先報到，北部、東北部會陸續出現降雨。不過重頭戲是在周二（19日）之後，將有道梅雨鋒面在台灣附近徘徊，滯留鋒消消長長會造成之後的天氣充滿不穩定。氣象局表示，「西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨」，這種現象都是少不了的。

氣象局提醒，黃蜂颱風過後台灣將進入「暖季」，除了鋒面滯留影響外，西南風穩定吹拂會帶來南海源源不絕充沛的水氣，19日之後將出現較多劇烈的天氣。未來海面上將有更多雲簇與低壓發展，搭配上梅雨季以及西南季風的建立，天氣複雜度大增！還請民眾多加追蹤天氣動態。

(中時電子報)