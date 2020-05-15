方文琳、米可白、林嘉俐、林雨宣15日出席台視新八點檔《生生世世》15日首映會，米可白和飛虹國際整合行銷公司創辦人、董事長謝銘杰結婚6年，被問到是否和老公住一起，米可白笑說有，還加碼透露「我還跟四條狗住一起」，但兩人不急著生，她坦言自己事業心重，相當珍惜自己34歲還能演女一，希望衝出成績，且下半年工作也安排好，今年可能暫無生育規劃。

米可白明顯身型變瘦，她坦言之前胖到58公斤，透過戒糖、少吃水果，晚餐只喝牛奶跟豆漿，不過她自招「我昨天受不了偷吃雞排，現在瘦到大概53公斤」，此外也坦言疫情影響家中糕餅生意，「差超多的，之前生意好一天7000、8000元，現在2000元不到，還要繳房租跟師傅的薪水，媽媽說要謝謝政府的紓困方案。」

該劇以助產士為故事主軸，不少產婦演員得穿著安全褲腿開開，戲裡米可白接生經驗多，自稱「看過20幾件安全褲」，也提到劇組為求逼真，特地從西班牙訂製假嬰兒，配合亞洲人黑髮要價18萬元，林雨宣笑說是本劇最貴演員。

台視新八點檔《生生世世》媒體首映見面會，出席演員薛仕淩說錯話，讓大家笑成一團。（盧禕祺攝）

薛仕凌近期作有《生生世世》及《做工的人》2部戲劇作品，演技被看見，但他昨一度口誤講錯劇名，自糗「失誤拉！這兩部戲對我的意義都很重大，拍攝的時候兩邊跑，沒想到上映時間也軋在一起，在後台聊這件事一上台就一晃神，下一個通告我會在那邊補回來。」

方文琳過去和黃文星演過母子，這回兩人要談姊弟戀，她說「跟黃文星合作有一定默契，剛開始會覺得怪怪，現在姊弟戀很多，還好拉，滿享受的。」戲裡面親密戲最多只到擁抱。拍攝過程辛苦，方文琳昨看到作品感動落淚，雖自嘲是「老了流目油」，但她坦言自己因角膜炎停工過，第一次看成果很感動。

(中時 )