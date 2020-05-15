伊林娛樂造型師李明川日前多了花藝師身份，更以多年業界經歷進校園教書，受聘「明新科技大學人文與設計學院藝術總監」，不過近期因疫情戴口罩，加上李明川私下多以休閒裝扮，有次在學校附近特約商店用教師識別證結帳，店員完全沒認出是老師，嚴肅問「為何盜用老師的證件」，讓他尷尬不已。
為了分配教學與工作時間，李明川經常一天內往返台北、新竹兩地，他坦言：「當然有時候會懷疑自己到底在忙什麼？但看到學生開心有收穫，我就覺得一切都很值得！」
不拘泥傳統教學模式，李明川引用國外開放啟發式的教學方式，分組進行實作課程，有時候讓學生在學校拍照指導構圖與配色，有時候會跟著學生集體創作，顛覆過去制式死板的教育模組，學生也都樂於上課參與，能從中得到他累積20幾年的幕後工作經驗分享。
近年積極轉型的明新科大除了力邀李明川入主「時尚造型與設計系」，同時也邀請校友陳鴻回母校大展身手，日前兩人合拍宣傳照，在校園還引起一陣騷動，有了雙王聯手加持，勢必掀起另一波明星老師教學的熱潮。
(中時 )
#李明川
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