素有「恐怖數據」之稱，經常引發市場的劇烈波動的美國零售銷售數據。週五公布結果，4月份消費者支出下降了創紀錄的16.4％，主因是在冠狀病毒大流行期間美國經濟的骨幹力量減少了。

道瓊（Dow Jones）調查的經濟學家預計，高階零售銷售數字將下降12.3％，此前3月份報告的8.3％的跌幅已經創下了可追溯至1992年的數據記錄。

美國21.5兆美元的經濟中，約68％來自個人消費支出，第一季度該數字下降了7.6％，與此同時，旨在遏制冠狀病毒的社會隔離措施開始生效。

週五的數據顯示，隨著裁員開始增加，消費者進入鎖定狀態，這種放緩一直持續到第二季​​度的第一個月。

總支出達4039億美元，其中最大的因素是服裝和配飾的崩盤，比去年同期下降89.3％。整體零售貿易較3月下降15.1％，較2019年4月下降17.8％。

零售業，尤其是建材店，已經處於危險狀態，家具店（-66.5％），電子產品和電器（-64.8％），體育用品（-48.9％）以及飯店和酒吧（-48.7％）也遭受重創。雜貨店是唯一亮眼的產業，由於美國人在家中用餐而不是外出就餐，雜貨店增長了13.2％，此舉推動了食品和飲料的整體銷售額成長了12％。

(中時電子報)