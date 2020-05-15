金鐘視帝李銘順在《做工的人》的精湛演技令觀眾耳目一新，「阿祈」個性話很多、動作也很多，李銘順表示，「演太多看起來就變成浮誇，但如果少一點就變得不好笑，這方面的拿捏是挺有難度的。」他認為表演最重要的是真誠，角色才能夠生動，就算被觀眾罵了也沒有關係，李銘順透露，上週首播當晚是獨自一人守在電視機前收看，「因為老婆（范文芳）和兒子都睡了，所以一個人看。」他不好意思給自己的演出打分數，但是非常喜歡整齣戲所呈現的歡樂氛圍，自己邊看也邊哈哈大笑。

劇中李銘順整天懷抱發財夢，儘管事與願違卻認命不認輸，一個夢碎就緊接著再來一個，前兩集備受討論的買四面佛蓋廟、養鱷魚情節，也讓李銘順印象深刻，「我到機場才看到劇組準備的四面佛原來這麼大，心想阿祈他真的好瘋！」

《做工的人》男主角李銘順演技到位、笑料百出，是被「鐵工」耽誤的「大夢想家」。（大慕影藝提供）

《做工的人》李銘順飾演鐵工大叔「阿祈」，既可愛又可恨的性格活靈活現，經常「借」拿家裡錢求翻身發大財，網友封他為「老婆公敵」。（大慕影藝提供）

為了賺大錢，這位噗嚨共老爸還向兒子曾敬驊「借」零用錢、半夜偷偷「借」取家中地契拿去典當，瘋狂行徑被曾珮瑜飾演的老婆「美鳳」臭罵到一個不行，網友封他為「老婆公敵」、「最需要被離婚的老公代表」。劇中每天挨罵，李銘順笑稱：「我覺得好像被機關槍掃射、死得很慘，尤其每次跟美鳳對完戲後，感覺身體很多彈孔！」

李銘順認為「阿祈」個性很可愛，只是很多人不能夠理解他的作法，因為對大部分人來說，他所做的事情真的很浮誇、很幼稚，「我也是因為被阿祈的性格吸引，才接下角色，我覺得他有太多東西可以去詮釋，有可恨、可惡、也有可愛，即便他做了一些讓大家看了很不順眼的事情，可能會氣他，但心裡面還是會很愛他。」另有一點也讓李銘順格外欣賞，「阿祈他很愛他的老婆和家人，這是他最可愛、最值得表揚的事情。」

《做工的人》以寫實但魔幻的敘事風格，顛覆台劇既定的樣貌，打開觀眾對工人題材的想像開關。左起為：李銘順、柯叔元、薛仕凌、游安順。（大慕影藝提供）

《做工的人》李銘順（左）、游安順（右）、薛仕凌（中）三名工人求翻身，大作發財夢，儘管事與願違，但他們「認命不認輸」。（大慕影藝提供）

《做工的人》耗時一年半改編作家林立青的同名暢銷書，由HBO Asia、大慕影藝、凱擘影藝、台灣大哥大、華研國際音樂聯合出品，整合影、視、音產業由上而下，攜手打造出台灣首部大型工地實景拍攝的工人題材影集。卡司集結實力派演員李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌、曾珮瑜、曾敬驊、孟耿如、方宥心、項婕如、陳希聖及林韋君等人共同演出。

《做工的人》全劇共6集，從5月10日起，每週日晚間9點於HBO頻道首播，HBO GO同步上線（1、2集免費收看）；每週日晚間10點在myVideo以4K高畫質上線（1、2集免費收看），5月10日首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出1集。

(中時 )