《時尚惡魔的盛宴》安娜溫圖接手開幕Met Gala晚宴，10年來募得1.5億美金。（海鵬提供）

台中市「中山73影視藝文空間」於16日起將推出為期兩周的「繽紛康乃馨」系列電影，以5部電影「五色康乃馨」，提醒觀眾之於世間不同的愛的需求與關注。「繽紛康乃馨」系列影片不僅演員陣容有凱薩琳丹妮芙、凱特琳芙蘿及安娜溫圖等天后雲集，內容更涵蓋法、美、韓、義與阿根廷等國影片，並分別標以紅、粉、金、白、藍等5色，一探世間「可愛繼母」、「含辛養母」、「強勢母親」、「母親不在」以及「膝下無子」的人們故事。

一直致力於台中文藝電影耕耘的「中山73影視藝文空間」，趁目前新冠疫情趨緩、一口氣推出貼近觀眾的「繽紛康乃馨」系列影片，藉此提醒觀眾將愛推己及人。這些影片幾乎都未曾在台中戲院上映過，其中：紅色康乃馨《再見小媽》（法國）描述的是一個女子之於繼母的情感；藍色康乃馨《探戈情未了》（阿根廷）說是一生掙扎愛情、膝下無子的女人；金色康乃馨《時尚惡魔的盛宴》（美國）講的是霸氣成功的時尚母親；白色康乃馨《祝你有個甜美的夢》（義大利）是一個從小失去母親的成功男人故事；粉色康乃馨《琴鍵上的奇蹟》（韓國）則讓觀眾看見母親對子女永不放棄的努力與毅力。

在「繽紛康乃馨」系列中的金色康乃馨《時尚惡魔的盛宴》，其主角安娜溫圖今年由於「時尚界奧斯卡」慈善晚宴Met Gala因疫情取消，日前在美推出該片的線上欣賞，鼓勵民眾對防疫的信心。該片劇情講述《Vogue》主編安娜溫圖為籌備慈善募款，與導演王家衛、紐約大都會博物館服飾研究館長安德魯波頓聯手舉辦震驚全球「中國：鏡花水月」時尚特展的精彩過程，內容充滿時尚與名流撞擊的靈感，讓人大開眼界。包括喬治庫隆尼、凱特哈德森、碧昂絲、小賈斯汀、雪兒、蕾哈娜、安海瑟威、布萊德利庫柏、莎拉潔西卡派克等，全都盛裝亮相，星光陣容超越奧斯卡規格。

今年坎城影展因新冠疫情確定停辦，「中山73」」本月「經典單元」將推出曾於1975年勇奪坎城影展技術大獎的電影《俠女：數位修復版》，片長3小時一次映完。該片故事出自清代文豪蒲松齡的《聊齋誌異》，由徐楓、石雋、林正英、洪金寶等人演出，也是第一部在坎城奪獎的華語電影，曾被美國《時代》周刊列為「影史百大電影」。

徐楓當年以《俠女》步上坎城紅毯時才18歲，18年後又再以其監製的《霸王別姬》摘下華人的第一座坎城金棕櫚獎。今年適逢《俠女》問世45年，此時以數位修復版饗以觀眾，可說意義非凡。而參與國際影展20年、在政治大學及世新大學擔任講師的的海鵬電影總經理姚經玉，也將應邀針對「歐洲三大影展」作專題演講。

(中時 )