高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，罷韓團體呼籲市民上街投票，下架韓國瑜。韓國瑜今晚透過影片正式表態，呼籲韓粉，6月6日那天不要去投票。底下韓粉看完影片哭成一片。

韓國瑜在臉書、YouTube同步訴說罷韓心聲，除了對6月6日的罷韓投票，表示完全尊重。甚至呼籲外縣市的好朋友，在6月6日這一天不要來高雄，關心韓國瑜就可以，不要付諸行動。高雄市民不要出來投票，出來監票就好。

底下韓粉難過說，「我心好痛，我哭了！永遠不離不棄！加油！」、「人在做天在看，聽完您的坦蕩面對，我還是忍不住眼眶泛紅，人一生中可以欺騙任何人，唯獨自己無法欺騙。」、「倘若如您所說，這是您最後一次，那麼沒關係吧，您已經盡最大的努力，回家吧！」、「你叫我們不要去投票，就聽你的話，非常希望罷免沒過...繼續做我們高雄市長，永遠挺你。」

還有韓粉說：「市長，我一直很難受，一直忍受著，一直等待你的號令。不管結果如何，一切都是最好的安排。」、「一個不貪汙、不炒地皮、不包工程，全心全意只為高雄謀福祉，秉持著一貫不畏懼艱難的人，卻要遭受如此對待！」、「聽完韓總的內心話，好想哭...沒想到韓總會出這一招，挺韓的不要去投票，這就是韓總的氣度和高度~我所認識的韓國瑜！」

(中時電子報)