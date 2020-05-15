美國商務部宣布周五(15日)宣布，再度延長華為臨時許可證90 天，直至8 月 13 日前美國企業仍可以與華為展開業務往來，並提到這次是最後一次延長臨時許可。

據路透報導，川普政府正在修改一項出口規則，藉以限制華為採購美國企業半導體技術及產品。報導提到，華為禁令再度緊縮，將導致海外企業出口華為旗下海思半導體無法繼續向美企進口，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進就在推特警告，這可能導致台灣的晶圓代工龍頭台積電業績出現變化，蘋果、思科以及高通可能遭到北京當局進一步行動制裁。

美國商務部一再展延臨時許可證，就是讓美國農村電信營運商有時間將華為設備換掉，使用符合美國政府規定的電信設備。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross)表示，為了防止美國技術外流以及國安保護，還有外交利益問題，儘管去年華為已經被美國商務部列入實體清單，華為持續擴大行動，破壞美國國安規定，因此必須限制華為與海思跟美企的業務往來。

(中時電子報)