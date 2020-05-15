一名26歲鄭姓女子，15日晚間近7時，在捷運市府站沒戴口罩就進入車廂，保全見狀立刻上前請鄭女下車，不料，鄭女不但不聽勸還動手毆打保全，甚至咬傷保全的右手臂，保全忍痛與其他工作人員將鄭女壓制後，立刻報警處理。

警方將鄭女帶回派出所偵訊，才讓原本情緒激動的鄭女冷靜下來，因保全堅持要對鄭女提出傷害告訴，警方稍後會將鄭女移送北檢偵辦，並針對她未戴口罩函請衛生單位依傳染病防治法開罰。

(中時 )