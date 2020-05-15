北市女搭捷運不戴口罩 不聽勸咬傷保全 21:182020/05/15 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方將鄭姓女子帶回派出所偵訊。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名26歲鄭姓女子，15日晚間近7時，在捷運市府站沒戴口罩就進入車廂，保全見狀立刻上前請鄭女下車，不料，鄭女不但不聽勸還動手毆打保全，甚至咬傷保全的右手臂，保全忍痛與其他工作人員將鄭女壓制後，立刻報警處理。 警方將鄭女帶回派出所偵訊，才讓原本情緒激動的鄭女冷靜下來，因保全堅持要對鄭女提出傷害告訴，警方稍後會將鄭女移送北檢偵辦，並針對她未戴口罩函請衛生單位依傳染病防治法開罰。 (中時 ) #保全 #口罩 #警方 #捷運 #偵辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 訂金不保 比亞迪口罩出口陷困境 04:102020/05/11 全球財經 疫情緩和 口罩更是護台利器 04:102020/05/11 政治要聞 「維明輪」船員發燒 陽明：早已兩度供應船上防護性口罩 20:532020/05/11 財經 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 嘉縣口罩鬆綁 各縣市謹慎評估 04:102020/05/14 地方新聞 巡迴醫療上山 紓解部落口罩荒 04:102020/05/14 地方新聞 年底通車 中捷綠線票價20起跳 04:102020/05/14 地方新聞 30天本土零確診「口罩規定」何時解除？專家給建議 23:072020/05/14 生活 新北戶外不戴口罩 陳時中：仍依照大的規則 14:122020/05/15 生活 社會熱門新聞 《社會10點檔》健康幼稚園火燒車吞噬23條人命 師捨身救童天地同泣 - 社會 大樓住戶喝11天屍水 遭爆是買家購屋殺價不成刻意放話 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 北市女搭捷運不戴口罩 不聽勸咬傷保全 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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